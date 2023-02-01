شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب 11 من مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف دولة الكويت بالتنسيق مع جامعة الدول العربية فى 11 من شهر مارس المقبل، اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، على مدى أربعة أيام بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر رئيس الدورة الحالية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال الدكتور هادى العجمى رئيس قسم الدراسات بوزارة الإعلام الكويتية ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تصل الوفود المشاركة بالاجتماع من وزراء الإعلام العربي في 11 من شهر مارس المقبل، تعقد اجتماعات ملتقى الإعلام العربي واللجنة الدائمة للإعلام، والمكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العربي في الفترة من 11 - 16 مارس المقبل.

وأضاف أنه خلال الاجتماعات سيتم مناقشة كافة سبل التنسيق مع الدول العربية المشاركة في الاجتماعات وجميع الأنشطة المتعلقة بجامعة الدول العربية، حيث تضم الاجتماعات 21 دولة عربية و17 منظمة دولية لها صفة المراقب بجامعة الدول العربية.