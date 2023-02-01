شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية بالأمم المتحدة يترأس اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادى بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك الاجتماع الشهرى لمجموعة آسيا والمحيط الهادى، وذلك بحضور ممثلى دول المجموعة البالغ عددها "56" دولة.

وأكد الواصل - فى كلمته خلال الاجتماع - حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن بعثة المملكة وخلال رئاستها للمجموعة خلال شهر يناير 2023 سخرت كافة إمكاناتها لتسهيل أعمال رئاسة هذه المجموعة، معرباً عن شكره لكافة الدول الأعضاء في المجموعة على تعاونهم خلال هذه الفترة.

وشدد مندوب المملكة على أهمية هذه المجموعة، والتى تعد أكبر مجموعة جغرافية داخل الأمم المتحدة، مشيدًا بما لمسه من حرص من جميع الدول الأعضاء في المجموعة على تحقيق مصالح دول المجموعة.

وقد سلم الواصل، في ختام الاجتماع، رئاسة المجموعة إلى سنغافورة، حيث قدم مندوب سنغافورة لدى الأمم المتحدة شكره لمندوب المملكة على ما قدمته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لهذه المجموعة.