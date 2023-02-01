شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يطالب بإزالة التعديات الإسرائيلية على طول الخط الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجيش اللبناني بإزالة التعديات الإسرائيلية الأخيرة على طول الخط الأزرق، وتحديدا الشريط الشائك الذي وضعه الجيش الإسرائيلي حديثًا في المنطقة التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق في العديسة، والسياج الذي وضعه الجيش على تلة رأس الناقورة شمال الخط الأزرق، بالإضافة إلى هدم الحائط الأسمنتي المشيد على المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد في المنطقة بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أرولدو لاثارو وبحضور وفدين من الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة الناقورة في الجنوب اللبناني.

وأكد الجيش اللبناني، في بيان مساء اليوم، أن الوفد الممثل له ترأسه منسق الحكومة اللبنانية لدى قوّة الأمم المتحدة العميد منير شحاده، حيث تطرق الجانب اللبناني في بداية الاجتماع إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتي تحصل يومياً، كما حمّل إسرائيل مسئولية النتائج التي تترتّب عن هذه الاعتداءات.

ودعا وفد الجيش اللبناني الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية، كما أدان الجانب اللبناني انتهاكات إسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، وأعاد التأكيد على التزام لبنان بالقرارات الأممية لا سيما القرار 1701 وكافة مندرجاته.

وأعاد الجانب اللبناني التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة وتحديدا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومناطق ببلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، والمناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الأزرق (13 منطقة)، والمناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق (17 منطقة).