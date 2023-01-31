شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى: متمسكون بالشرعية الدولية ولن نقايض على حقوقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، من رام الله، إنه يجب على الجانبين الأمريكي والإسرائيلي التأكد من أن الفلسطينيين متمسكون بالشرعية الدولية، «أننا متمسكون بما توافقت عليه الشرعية الدولية، أما عن صياغة رؤية تحط من الحقوق الفلسطينية فهي مرفوضة من جانبنا".

وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة الفلسطينية لا تقايض على حقوق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن الرجوع لحل الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو عام 1967 لا يمكن التنازل عنه.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، أن التجربة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة تثير العديد من الشكوك لدى القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لأنهم دائمًا ما يتحدثون بلغة عكس ما يُمارس على الأرض، والسلطة الفلسطينية تتحدث عن تهدئة في إطار عملية سياسية ذات معنى تبدأ أولًا بوقف الإجراءات الأحادية من الجانب الإسرائيلي.

وأكد محمود الهباش، أنه من الممكن الاختلاف بين الأطراف الفلسطينية في أي شيء، لكننا متفقون على مشروعنا الوطني ومواجهة الاحتلال والتصدي له، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وجّه الدعوة خلال الأسبوع الماضي لكل الفرقاء الفلسطينيين للتوافق على آليات التعامل خلال المرحلة المقبلة.