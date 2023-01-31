شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري ونظيره الروسي يبحثان آفاق التعاون في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيسان الجزائري، عبد المجيد تبون، والروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا، العلاقات الثنائية، التي تربط البلدين، ولا سيّما آفاق التعاون في مجال الطاقة.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن تبون وبوتين تطرقا، خلال المكالمة الهاتفية، إلى الاجتماع المرتقب للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-الروسية.

وبحسب البيان، اتفق الرئيسان الجزائري والروسي على الزيارة الرسمية التي سيؤديها تبون إلى روسيا شهر مايو المقبل.