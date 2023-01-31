شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية عن إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية .

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي- في بيان له اليوم " الثلاثاء" - أن الوحدات البحرية بمنطقتي صفاقس والمهدية باقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية بسواحل مرجع النظر، وضبطت الوحدات العائمة 199 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء .

وفي سياق متصل أضاف أن دورية تابعة لمركز الحرس البحري بملولش التابع لمنطقة الحرس البحري بالمهدية إقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من ضبط 53 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن شاركوا في عملية إبحار خلسة .

وأمرت النيابة العمومية بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.