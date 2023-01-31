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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعاني الكثيرون من حرقة المعدة، وهي حالة تسبب ألما حارقا في الصدر، خلف عظمة الصدر مباشرة. ولا يتطلب هذا الشعور المزعج عادة القلق بشأنه.

أعراض للسرطان يمكن أن تخفي نفسها على أنها حرقة في المعدة

لكن، في بعض الحالات، يمكن أن تكون حرقة المعدة، أو كما تعرف أيضا باسم الجائر أو حموضة المعدة، من أعراض سرطان المبيض.

ويعد سرطان المبيض أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الإناث وأسرعها فتكا. وغالبا ما يتم تشخيصه في مرحلة متأخرة عندما تكون فرص البقاء على قيد الحياة سيئة، لأن أعراضه غالبا ما تُنسب إلى حالات مرضية أخرى شائعة، مثل آلام المعدة وفقدان الشهية والانتفاخ.

ووجدت دراسة جديدة أن النساء المصابات بسرطان المبيض غير المشخص يشترون كميات متزايدة من أقراص عسر الهضم لتخفيف أعراضهم.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور جيمس فلاناغان، من إمبريال كوليدج لندن: "إن أعراض السرطان التي نبحث عنها شائعة جدا. وباستخدام بيانات التسوق، وجدت دراستنا زيادة ملحوظة في مشتريات أدوية الألم وعسر الهضم بين النساء المصابات بسرطان المبيض حتى ثمانية أشهر قبل التشخيص، مقارنة بالنساء غير المصابات بسرطان المبيض".

وتابع: "نأمل أن يؤدي هذا البحث إلى اكتشاف الأعراض مبكرا وتحسين خيارات العلاج للمرضى".

ما هي علامات وأعراض سرطان المبيض؟

يصعب التعرف على العديد من أعراض سرطان المبيض لأنها تشبه حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS). ولكن وفقا للمؤسسة الخيرية Cancer Research في المملكة المتحدة، فإن الأعراض تبدأ في الظهور في الفترة ما بين 6 إلى 12 شهرا قبل اكتشاف المرض، ولذلك يجب الانتباه إليها لضمان علاج أنجع وفرص شفاء أفضل.

وتشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

- انتفاخ في المعدة

- الشعور بالانتفاخ باستمرار

- الحاجة للتبول بشكل متكرر

- عدم الراحة في منطقة البطن أو الحوض

- الشعور بالامتلاء بسرعة عند تناول الطعام

كما هو الحال مع أي مرض، كلما لاحظت العلامات باكرا، كانت التدخلات الطبية أكثر نجاعة، لكن بعض الحالات، على غرار سرطان البروستات، قد لا تظهر أعراضه واضحة في بدايته.

وقد حذر الدكتور جيري كوبيس، المدير الطبي لمركز العلاج بالبروتون في براغ، من تجاهل الألم المستمر في ثلاث مناطق من الجسم لأنه قد يكون علامة منذرة بوجود خطأ ما.



وقال: "يعاني الكثير منا من الأوجاع والآلام في بعض الأحيان، وغالبا ما تكون هذه غير خطيرة". ومع ذلك، حث الرجال على الخضوع للفحص إذا كانوا يعانون من ألم في الورك أو الحوض أو أسفل الظهر.

وأضاف الدكتور كوبيس: "أحد الأعراض الأكثر شيوعا التي يتم تجاهلها لسرطان البروستات هو الألم المزعج في الورك والحوض وأسفل الظهر. يمكن أن يكون من السهل تجاهل هذه الأوجاع أو ربطها بحالة أخرى، مثل النوم في وضع خاطئ أو نتيجة التواء وتقليب أجسادنا كل يوم. من الضروري أن يكون الرجال متناغمين مع أجسادهم وأن يكونوا في حالة تأهب لأي تغييرات، بغض النظر عن مدى ضآلة أو عدم أهميتها في البداية".

وأضاف: "لحسن الحظ، هناك بعض العلاجات الفعالة للغاية المتاحة اليوم ويمكن علاج آثار سرطان البروستات بشكل أفضل من أي وقت مضى".

ما هو سرطان البروستات؟

البروستات هي غدة بحجم الجوز تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم. وفي حين أن أسباب الإصابة بسرطان البروستات غير معروفة إلى حد كبير، إلا أن بعض العوامل يمكن أن تؤثر على احتمال الإصابة مثل التاريخ العائلي وعادات نمط الحياة.

وغالبا لا يسبب أي أعراض حتى ينمو الورم بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج القضيب. وهذا يعني أن بعض الأعراض، إن وجدت، مرتبطة بالمرحاض.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية (NHS)، يمكن أن تشمل هذه الأعراض:

- الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبا أثناء الليل

- صعوبة في بدء التبول

- إجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

- ضعف التدفق

- الشعور بأن المثانة لم تفرغ بالكامل

- ملاحظة دم في البول أو دم في السائل المنوي

ومع ذلك، فهذه ليست دائما علامات على الإصابة بسرطان البروستات، حيث توضح هيئة الخدمات الصحية أن الكثير من الرجال مع تقدمهم في السن يمكن أن يطوروا حالة تسمى "تضخم البروستات الحميد"، وهي حالة غير سرطانية.

وإذا انتشر السرطان، فقد يؤدي إلى آلام في العظام والظهر، وفقدان الشهية، وألم في الخصيتين وفقدان غير مقصود للوزن.

وإذا ظهر أي من الأعراض المذكورة، وكنت تشك في الإصابة بسرطان البروستات، فيجب زيارة الطبيب لتشخيص الحالة.