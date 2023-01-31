شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تعلن استئناف نشاطها بكامل طاقتها من عدن قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن وزارة الخارجية ستستأنف قريباً نشاطها الدبلوماسى، بكامل طاقتها الحالية، من العاصمة المؤقتة عدن، وستشهد نقلة نوعية وتحقق إنجازات جديدة مؤسسية وإدارية ودبلوماسية تساعد على تعزيز دورها الوطنى فى انهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد الوزير - خلال لقائه عددا من السفراء والدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الحضور الدبلوماسي وتشجيع البعثات الدبلوماسية على استئناف مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم لهذه الخطوة وتعاونهم الكامل مع وزارة الخارجية اليمنية .

