شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد السعودى يحقق نموا بمعدل 8.7% خلال عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودى، اليوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلى الإجمالى للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022، قد حقق نموا بنسبة 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال عام 2022 نموا بنسبة 8.7 % مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الهيئة - خلال تقريرها للتقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 - إلى أن الناتج المحلي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، نموا إيجابيا بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (2021)، كما حقق الناتج المحلي للأنشطة النفطية خلال عام 2022 نموا إيجابيا بنسبة 15.4% مقارنة بالعام السابق (2021)، وفقا لما أوردته قناة السعودية الإخبارية.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة (6.2%) مقارنة بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022 نموا إيجابيا بنسبة (5.4%) مقارنة بالعام السابق (2021).

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا حقق - خلال الربع الرابع من عام 2022 - ارتفاعا بنسبة 1.5% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022.