وزيرة العدل التونسية والأمينة العامة للجنة الأوروبية لفعالية العدالة تبحثان تعزيز التعاون

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القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال ورئيسة المكتب الإقليمى لمجلس أوروبا بتونس بيلار مورالس، و موريال ديكو الأمينة العامة للجنة الأوروبية لفعالية العدالة واقع التعاون بين مجلس أوروبا ووزارة العدل وسبل دعمه.