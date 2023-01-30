شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يحرقون مركبتين ويخطون شعارات عنصرية في "سنجل" برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرق مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبتين وقامو بكتابة شعارت عنصرية في بلدة "سنجل" شمال رام الله.

وصرح شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا البلدة، وأحرقوا مركبتين إحداهما تعود لمواطن فلسطيني، كما خطوا شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، طالب ثانوية عامة من قرية العقبة، شرق طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كامل بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الطالب شادي عثمان صبيح، خلال مواجهات اندلعت عند مدخل القرية.