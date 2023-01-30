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الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يناقشان هاتفيا التعاون الثنائي و"أوبك+"

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية آل سعود.

 

وبحسب بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني- فإنه خلال المحادثة الهاتفية "تمت مناقشة قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، بالإضافة إلى التفاعل في إطار أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط العالمي".

 

جدير بالذكر أن آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي وولي العهد السعودي عبر الهاتف كانت في سبتمبر 2022.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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