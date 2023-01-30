شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة بيشاور الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد بمدينة بيشاور بباكستان، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.



وأكدت الوزارة - في بيان لها - وقوف دولة فلسطين مع جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها في مواجهتها للإرهاب وثقتها بقدرة باكستان، رئيسًا وحكومة وشعبًا، على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه.



وأعربت الوزارة عن تعازي فلسطين والمواساة للباكستان، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.