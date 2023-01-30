شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العمالى بلبنان: التحضير للدعوة لإضراب بكافة الأراضى اللبنانية فى 8 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الإتحاد العمالي العام اللبنانى بشارة الأسمر إن المجلس التنفيذي للاتحاد سيجتمع بعد غد الأربعاء للإعلان عن إضراب كامل على كافة الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير المقبل، وذلك بسبب ما وصفه بعدم التوصل إلى أي اتفاق مع السلطة التنفيذية في البلاد، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي هو انتخاب رئيس جمهورية فورا، وبدء معالجة الأمور وفقاً للدستور معتبرا أن الأوضاع تفاقمت ويجب معالجتها بسرعة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه في مقر الاتحاد العمالي العام بالعاصمة بيروت.

وأكد الأسمر أن الإضراب سيشارك به قطاع النقل البري وسائر الإتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة – على حد تعبيره.

وأوضح أن الاضراب سيشمل وقفه ستحضر لها النقابات المشاركة على كل الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك قطع طرقات على أحد، داعيا الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات.

واعتبر أن هذا التحرك يأتي في ظل توقف عدد من مؤسسات الدولة والغلاء فاحش وارتفاع الدولار دون سقف.