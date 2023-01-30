شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يزور معهد الإعلام الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لقرار الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب المتعلق بالاستئناس بالتجربة الأردنية في مجال إدراج مادة التربية الإعلامية في المنهج التعليمي العربي، قام وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمعية محمد العضايلة، رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي، بزيارة معهد الإعلام الأردنى.

وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة ميرنا أبو زيد عميدة المعهد، عرضا مفصلا حول أهدافه وبنيته الأكاديمية وأدائه في مجال تنفيذ خطة عمل المعهد وبرامجه، ولا سيما ما يخص مجال التدريب والشراكات مع المؤسسات المماثلة على المستوى العربي .

ومن جهته، أكد السفير الأهمية الخاصة لهذا الموضوع في أجندة مجلس وزراء الإعلام من منطلق الحرص للتأسيس لخطاب إعلامي عربي يتسم بالمصداقية والموضوعية والدقة في التعامل مع الوقائع والمعلومات المتداولة، وخاصة في الفضاء الرقمي، مشيرا إلى ما يعتري الأخبار الزائفة والمضللة من تأثيرات سلبية على الجمهور المتلقي من أفراد وجماعات .

وشدد على الحاجة الملحة للاعتماد على مصادر الخبر الرسمي في تكريس الثقة وتعزيز روح المواطنة ومواجهة التطرف وصيانة القيم المجتمعية القائمة على التسامح والعيش المشترك، مبينا أن جائحة كورونا أثبتت ارتفاع منسوب هذه الثقة لمًا قدمته وسائل الإعلام الرسمية من بيانات خلال الأزمة الصحية، مشيدا بالنموذج الأردني فى إنشاء مرصد "أكيد" المختص برصد الشائعات وإعداد تقارير يومية ودورية في نطاق نشر ثقافة الشفافية والالتزام بمعايير العمل الإعلامي واحترام التشريعات وحماية الأخلاقيات المهنية.