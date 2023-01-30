شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العراق يؤكد ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات للاهتمام بالمناطق الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الإثنين، ضرورة تضافر الجهود ودعم المنظمات الدولية للاهتمام بالمناطق الأثرية وتطوير المرافق الملحقة بها مع المحافظة على طبيعتها الحضارية وعمقها التاريخي.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى بالمدير الممثل لليونسكو في العراق باولو فونتاني، حيث أكد رشيد أهمية تعزيز سبل التعاون لتطوير قطاعات التعليم والثقافة والعلوم والحفاظ على التراث والتنوع الثقافي، منوها بدور منظمة اليونسكو في تقديم الدعم للقطاع التربوي والتعليم، وإلى المكانة العلمية الرصينة للجامعات العراقية وعطائها الحافل بالعلم والمعرفة.

من جانبه، استعرض فونتاني الخطط والبرامج التي أعدتها المنظمة لتأهيل المناطق الأثرية والتراثية، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجانبين خاصة لما يملكه العراق من أرث حضاري عميق، وإلى أن المنظمة تقوم حاليا بعدة مشاريع في البصرة وقلعة أربيل والموصل حيث تعتمد فيها على الكوادر والكفاءات العراقية.