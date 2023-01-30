شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تنظم حفل استقبال على شرف الأفارقة الحاصلين على منحة دراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية جامعة الدول العربية بمقره بالمعادي فى القاهرة اليوم الإثنين، حفل استقبال على شرف 98 طالبا من 25 دولة أفريقية، الحاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة، وذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في جمهورية مصر العربية وهي: أفريقيا الوسطى، السودان، الصومال، القمر المتحدة، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، النيجر، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، تنزانيا الاتحادية، توجو، جنوب السودان، رواندا، زامبيا،غينيا بيساو، غينيا كوناكري، كينيا، ليبريا، مالاوي، مالي، مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.

وألقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير محند صالح لعجوزي، مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية كلمة عبر من خلالها، باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط عن الترحيب بالحضور، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح، ومؤكداً على دعمه الكامل لكافة الأشقاء في الدول الأفريقية من خلال البرامج المتنوعة والتي تخصص وتنفذ سنوياً لصالحهم.

واستعرض خطة عمل الصندوق للعام الحالي 2023 والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الأفريقية، وتتضمن تقديم 98 منحة دراسيه للطلبة الأفارقة بالإضافة إلي تنظيم 33 دورة تدريبية لصالح الكوادر الأفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الأفريقية ذاتها أو بالدول العربية.

ومن جانبه، تحدث السيد السفير محمد عرفي مندوب مصر الذي شكر الحاضرين، وتمني لهم التوفيق في دراستهم، كما أكد اهتمام جمهورية مصر العربية بالمساهمة في تأهيل الكوادر الأفريقية.

كما تحدث السيد سفير الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي الذي شكر الصندوق لمهمته النبيله التي تتمثل في بناء الكوادر البشرية الأفريقية التي تحتاج للتأهيل الفني في شتي المجالات، من أجل غد أفضل لأطفال أفريقيا. كما هنأ الطلاب علي قبولهم وتمني لهم التوفيق في دراستهم.

وبدورهم، أكد الحضور على شكرهم وامتنانهم للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية وكافة العاملين به على هذه الالتفاتة الطيبة، وكذا على المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي الأفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق، كما أكدوا على سعادتهم بهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية مع تمنياتهم بأن ينظم هذا اللقاء سنوياً .