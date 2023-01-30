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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال علماء إن مضادات الاكتئاب يمكن أن تجعل المرضى يشعرون بالضجر العاطفي.

وهناك فئة من مضادات الاكتئاب هي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، تستهدف السيروتونين، وهو مادة كيميائية "تشعرك بالرضا" وتنقل الرسائل بين الخلايا العصبية في الدماغ.

علماء: مضادات الاكتئاب يمكن أن تجعل المرضى يشعرون بالضجر العاطفي



يشمل التأثير الجانبي لـ SSRI "التباطؤ"، حيث يقول المرضى إنهم لا يستطيعون الاستجابة لمستوى المتعة التي يفضلونها عادة.

وقالت البروفيسورة باربرا ساهاكيان، من جامعة كامبريدج، المعدة الرئيسية في دراسة الآثار الجانبية لـ SSRI: "إنها تزيل بعض الألم العاطفي الذي يشعر به الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب".

وأضافت: "ولكن، للأسف، يبدو أنها تسلب أيضا بعض المتعة".

ويُعتقد أن ما بين 40 و60% من المرضى الذين يتناولون مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية يعانون من التباطؤ.

وشملت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Neuropsychopharmacology، 66 متطوعا.

اكتشف علماء معهد أنطونيو لوبو أنتونيس للطب الجزيئي في البرتغال وجامعة كامبريدج البريطانية مركبا فعالا لعلاج "كوفيد-19".

وتشير مجلة ACS Central Science، إلى أن العلماء عثروا على المركب القلوي piperlongumine ((PL) في الفلفل الطويل (الفلفل الإندونيسي)، الذي يستخدم كأحد مكونات دواء شعبي في الطب الآسيوي التقليدي. وقد أظهرت نتائج استخدامه على الفئران المخبرية، أن لهذا المركب تأثيرا قويا مضادا للفيروسات وهو فعال ضد الفيروس التاجي المستجد، ما يقلل من التهاب الرئتين ويؤخر تطور المرض.

وقد اختبر الباحثون المركب في علاج الفئران المصابة بمتغير ألفا ومتغير دلتا ومتحور "أوميكرون" للفيروس التاجي المستجد، وكان فعالا في الحالات الثلاث. وقارنه الباحثونPiperlongumin أيضا بدواء plitidepsin، المضاد للفيروسات الذي يحقن تحت الجلد الذي كما هو معروف يقلل بالفعل من الحمل الفيروسي في حالة "كوفيد-19".

ووفقا للباحثين يمكن إعطاء Piperlongumin عن طريق الأنف ويعتبر أفضل بديل لأن الغشاء المخاطي للأنف هو المنطقة الرئيسية للإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. وهذه الطريقة غير سامة وتبين أن فعاليته أعلى من فعالية plitidepsin في علاج الفئران.

أعلنت الهند عن البدء في 26 يناير باستخدام لقاح iNCOVACC ضد عدوى فيروس كورونا يعطى عن طريق الأنف، وهو من إنتاج وطني، لشركة Bharat Biotech. ويتزامن ذلك مع العيد الوطني للهند.

أعلن ذلك للصحفيين يوم الأحد رئيس مجلس إدارة الشركة، كريشنا إيلا. ونقلت قناة NDTV عن كريشنا قوله:" في 26 يناير، اليوم الوطني، سيتم الإعلان رسميا عن بدء استخدام لقاح الأنف ضد عدوى كوفيد".

في ديسمبر من العام الماضي، وافقت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند على إدراج هذا الدواء في برنامج التطعيم كجرعة معززة للبالغين (18 سنة فما فوق).

أولئك الذين تلقوا تطعيما أساسيا بلقاحات هندية الصنع Covaxin أو Covishield يمكنهم الآن تلقي لقاح الأنف كجرعة منشطة.