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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19.

يأتي ذلك بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

منظمة الصحة العالمية تقرر الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19



واتبع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

وعدلت منظمة الصحة العالمية قبل نحو أسبوعين قواعدها الإرشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، حيث خفضت فترة العزل للمرضى.

وأوصت المنظمة الأشخاص المصابين بفيروس "سارس-كوف-2" بعزل أنفسهم، لمدة 10 أيام، إذا ظهرت عليهم الأعراض ولمدة 5 أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض.

ويأتي ذلك بعد أن أوصت المنظمة بعزل الأشخاص المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يوما و10 أيام لهؤلاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

وتوصي أيضا المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع، للأشخاص المصابين.

وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شملت نحو 3 آلاف مشارك.

وتقول المنظمة إنها توصيات فقط، ويمكن لكل دولة أن تصدر قواعدها الإرشادية الخاصة.