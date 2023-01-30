شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل زيارة رئيس الإمارات إلى باكستان بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف، اليوم الاثنين، أنه تقرر تأجيل الزيارة المقررة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى باكستان بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وأوضح البيان أنه "نظرا للظروف الجوية، تقرر تأجيل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التى كانت مقررة اليوم إلى إسلام آباد، تم تأجيلها إلى موعد لاحق".

وأشار إلى أن جولة المحادثات التي تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون بين الإمارات العربية المتحدة وباكستان تأجلت إلى موعد لاحق، بحسب صحيفة "باكستان توداى" الباكستانية.

وبحسب البيان، ستتم إعادة جدولة الزيارة والإعلان عن المواعيد الجديدة قريبا، موضحا أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع شهباز شريف وأعرب عن خيبة أمله إزاء التأجيل، ورد الأخير بأن سلامة وحماية ضيفهم لها أهمية قصوى ولا يمكن المساس بها في الظروف الجوية غير المواتية.

وأكد آل نهيان لشريف أنه سيقوم قريبا بزيارة تستغرق يومين لإسلام آباد.