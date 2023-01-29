شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة Meta تضيف ميزات أمان جديدة لتطبيق "مسنجر" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة Meta أنها ستضيف ميزات أمان جديدة إلى تطبيق "مسنجر" التابع لفيسبوك.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن الميزات الجديدة ستطال خدمات المراسلة المشفرة عبر التطبيق، لتصبح هذه الخدمات أكثر أمانا، كما ستتحسن آليات "الدردشات المشفرة"، وسيتتاح لمستخدمها رموز تعبيرة جديدة.

شركة Meta تضيف ميزات أمان جديدة لتطبيق "مسنجر"

وسيتمكن مستخدمو المراسلات المشفرة في "مسنجر" من اختيار صور تعريفية خاصة لمجموعات الدردشة، كما ستتاح لهم ميزة معاينة الروابط لعرض محتوياتها قبل فتحها، الأمر الذي سيحمي المستخدمين من الروابط الخبيثة التي قد تؤدي لاختراق أجهزتهم وحساباتهم الإلكترونية.

ولمستخدمي تطبيق "مسنجر" عبر أجهزة أندرويد ستطرح شركة Meta ميزة "الفقاعات" التي ستنبه المستخدمين بالإشعارات أو الرسائل الجديدة التي وردتهم عبر التطبيق.

وأشارت الشركة في منشور لها على الإنترنت إلى أن مستخدمي تطبيق "مسنجر" سيتلقون خلال الأشهر القادمة إشعارات تشير إلى تحديث آلية عمل المراسلة عبر تطبيقهم وقالت في المنشور "نحن نعلم أن الناس يريدون مساحة للتواصل ويريدون أن يعرفوا أن تلك المحادثات خاصة، لهذا السبب قضينا وقتا في بناء فريق من المهندسين الموهوبين وعلماء التشفير والخبراء لتطوير منظومة تشفير من طرف إلى طرف في تطبيق مسنجر".

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة جديدة من أنظمة iOS، منحت هواتفها معها العديد من الميزات الهامة.

وتبعا لآبل فإن نسخة iOS 16.3 باتت تدعم ميزات "مفاتيح الأمان المادية" التي تمنح الهواتف حماية أكبر ضد هجمات التصيّد الإلكترونية، وتقي بيانات تلك الأجهزة من الوصول إليها من قبل أطراف خارجية.

ومع هذه النسخة من النظام حصلت هواتف آيفون على تشفير النسخ الاحتياطي على iCloud، كما حصلت على حماية أكبر لبيانات الملاحظات والصور.

ويدعم النظام الجديد الجيل الثاني من أجهزة HomePod، كما يسهّل ميزة مكالمات الطوارئ " SOS" إذ بات بإمكان المستخدم الضغط على زر الطاقة الرئيسي وعلى أحد أزار التحكم بالصوت في آن واحد لطلب النجدة في الحالات الطارئة.



ومع iOS الجديد تم تصحيح العديد من الأخطاء والمشكلات التي عانى منها مستخدمو هواتف آيفون مثل مشكلة حساسية الشاشة للقلم الذكي، ومشكلة شاشة القفل في الهواتف، كما تم إصلاح المشكلة التقنية التي أدت لظهور خطوط أفقية في شاشات هواتف iPhone 14 Pro Max أثناء وضع السكون.

أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن مايكروسوفت بدأت تتخلى تدريجيا عن نسخة شهيرة من أنظمة "ويندوز" يعتمدها ملايين مستخدمي الحواسب حاليا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "مايكروسوفت قررت التخلي بالتدريج عن أنظمة Windows 10، واعتبارا من آخر يناير الجاري لن يتمكن مستخدمو الحواسب من شراء نسخ هذه الأنظمة، بل ستتوفر لهم نسخ Windows 11 الأحدث".

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن مايكروسوفت، اعتبارا من أول فبراير القادم، ستتوقف عن تقديم الدعم البرمجي لأنظمة Windows 10، أو طرح تحديثات لبرامج تلك الأنظمة، لكنّها ستستمرّ بتقديم الدعم الأمني لهذه الأنظمة حتى أكتوبر عام 2025 كما كانت قد أشارت سابقا.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها اعتبارا من 10 يناير الجاري أوقفت الدعم التقني عن أنظمة Windows 8.1، وأن الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة ستستمر بالعمل، لكن مستخدميها لن يحصلوا على الدعم التقني أو التحديثات للبرامج التي توفرها هذه الأنظمة، وبذلك فإن مستخدمي هذه الأنظمة لم يعد بإمكانهم الحصول على التطبيقات المدفوعة من متاجر مايكروسوفت الإلكترونية أو تثبيت تلك التطبيقات في أجهزتهم عبر تلك المتاجر.



تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت كانت قد أطلقت أنظمة Windows 10 عام 2014، ولقيت هذه البرمجيات إقبالا كبيرا من مستخدمي الحواسب، وعام 2021 أعلنت عن أنظمة Windows 11 التي ترغب بنقل المستخدمين تدريجيا للاعتماد عليها.