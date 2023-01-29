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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزيد الإصابة بـ "كوفيد-19" في أي وقت أثناء الحمل من خطر وفاة الأم، وترتبط بمرض خطير في كل من الأمهات والأطفال الحديثي الولادة، وفقا لدراسة حديثة.

مفاجأة.. دراسة تربط الإصابة بكورونا أثناء الحمل بزيادة خطر وفاة الأم

وبحسب تحليل البيانات المجمعة للأدلة الدولية، المنشور في مجلة BMJ Global Health، فإن النتائج تعزز الحاجة إلى بذل جهود عالمية لتقليل مخاطر العدوى أثناء الحمل من خلال حملات التطعيم المستهدفة وغيرها من التدابير الوقائية، كما يقول الباحثون.



وهناك مجموعة واسعة ومتنامية من الأبحاث حول عدوى "كوفيد-19" أثناء الحمل. لكن الاختلافات الواسعة في تصميم الدراسات وطرقها ومجموعات المقارنة، تجعل من الصعب الوصول إلى أي استنتاجات مؤكدة، إضافة إلى القليل من الدراسات التي أجريت في البلدان المنخفضة الدخل، وفقا للباحثين.

وشكل الباحثون تعاونا دوليا في أبريل 2020 للحصول على بيانات مستقبلية عالية الجودة من الدراسات ذات الصلة التي يتم إجراؤها في العديد من البلدان، وتطبيق نهج تحليلي موحد لتجنب المشكلات المرتبطة بالبحوث السابقة.

وتُقيِّم الدراسة الحالية مخاطر اعتلال الصحة والوفاة بين النساء الحوامل المصابات أو غير المصابات بعدوى "كوفيد-19" المؤكدة أو المحتملة.

ويعتمد التحليل على مشاركات في 12 دراسة شملت 13136 امرأة حامل في غانا والصين وهونغ كونغ وإيطاليا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتركيا وأوغندا والولايات المتحدة.

ويُظهر التحليل أن النساء الحوامل المصابات بفيروس SARS-CoV-2، المسؤول عن عدوى "كوفيد-19"، كن أكثر عرضة للوفاة بنحو 8 أضعاف مقارنة بقريناتهن غير المصابات.

وكان احتمال حاجتهن للعناية المركزة أكبر بأربعة أضعاف (15 مرة تتطلب تهوية ميكانيكية)، وما يزيد عن 5 مرات أكثر عرضة للحاجة إلى أي نوع من الرعاية الحرجة.

كما أنهن كن أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي بأكثر من 23 مرة، وأكثر من 5 أضعاف احتمال إصابتهم بجلطات دموية خطيرة.

ووجدت النتائج أن الأطفال المولودين لنساء مصابات بعدوى "كوفيد-19" كانوا أكثر عرضة لدخول وحدة رعاية الأطفال الحديثي الولادة بمقدار الضعف تقريبا (ما يقارب 3 أضعاف احتمال الولادة المبكرة بشكل معتدل قبل 34 أسبوعا)، و19% أكثر عرضة لنقص الوزن عند الولادة من الأطفال المولودين لنساء غير مصابات.

ولكن على عكس نتائج المراجعات السابقة، لم تكن عدوى "كوفيد-19" مرتبطة بزيادة خطر ولادة جنين ميت في أو بعد 28 أسبوعا من الحمل، ولم تكن مرتبطة بالنمو المقيد.

ويشير الباحثون إلى بعض القيود في دراستهم، بينها أنهم لم يأخذوا في الاعتبار التأثير التفاضلي لمتغيرات SARS-CoV-2 التي ظهرت منذ بدء الوباء.

ورغم هذه التحذيرات، يقول الباحثون: "تؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى بذل جهود عالمية للوقاية من كوفيد-19 أثناء الحمل من خلال إعطاء اللقاحات والتدخلات غير الدوائية".

تتصاعد المخاوف بشأن موجة جديدة قاتلة من فيروس "كوفيد" بعد تضاعف الإصابات الناجمة عن نوع جديد شديد العدوى في غضون أسبوع - لكن الخبراء يقولون إنه لا داعي للذعر.

وكان XBB.1.5 - فرع آخر من سلالة "أوميكرون"- وراء 40% من الحالات الإيجابية في جميع أنحاء أمريكا في الأسبوع الأخير من عام 2022، ارتفاعا من 22% في الأسبوع السابق، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وأُطلق عليها اسم السلالة الأكثر مقاومة للأجسام المضادة على الإطلاق بعد اكتساب طفرات تجعلها أقل قابلية للتعرف عليها من قبل أنظمة المناعة المحصنة أو المصابة سابقا، ما دفع بعض الخبراء للخوف من أنها قد تسبب تفشيا جديدا.

لكن آخرين قالوا إنهم يتوقعون أن يتمتع الأمريكيون بحماية "ذات مغزى" ضد المتغير الجديد. وأشاروا إلى مناطق XBB.1.5 الساخنة حيث لم يرتفع عدد حالات دخول المستشفيات والوفيات بعد.

واكتسب XBB.1.5 طفرات، بما في ذلك F486P، في البروتين الشائك، والتي تساعده على تجاوز الأجسام المضادة التي تكافح فيروس كورونا المستجد استجابة للتلقيح أو الإصابة السابقة. وهناك تغيير آخر - S486P - يُعتقد أنه يحسن قدرته على الارتباط بالخلايا. والمتغير الفرعي موجود الآن في كل منطقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع معظم الحالات في مناطق مثل نيويورك - والتي تميل إلى أن تكون أول من يسجل المتغيرات الجديدة نظرا لكونها مناطق سفر ساخنة.

كما أن السلالة هي نسخة متحولة من Omicron XBB تم اكتشافها لأول مرة في الهند في أغسطس. وتسبب XBB، وهو اندماج متغيرين فرعيين آخرين، BJ.1 وBA.2.75، في تضاعف الحالات أربع مرات في شهر واحد فقط في بعض الدول.

وسعى الدكتور إسحاق بوجوش، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأوبئة بجامعة تورنتو، إلى تهدئة المخاوف بشأن السلالة.

وقال: "لا يمكننا تجاهل أن التعافي من العدوى إلى جانب التطعيم يوفر بعض الحماية الفعالة على مستوى المجتمع".

وأضاف: "للأسف، ما زلنا نرى على الأرجح ارتفاعا مماثلا في حالات الاستشفاء والوفيات مع XBB، ولكن ربما بدرجة أقل مقارنة بالموجات السابقة بسبب المناعة الهجينة المجتمعية التي تم تطويرها خلال عصر "أوميكرون"".

ولسوء الحظ، ستشهد أماكن مثل الصين التي تعاني من نقص التطعيم والضعفاء وعدد قليل نسبيا من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى السابقة مظاهر حادة أكثر أهمية بكثير لتفشي "كوفيد"، وبالتحديد مع أنظمة الرعاية الصحية المكتظة ومعدلات الوفيات المرتفعة.

وقال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا في إنجلترا: "أشك في أن XBB.1.5 سيتسبب في اضطراب كبير في الخدمات الصحية، لكننا بحاجة إلى الانتظار أسبوعين لنرى ماذا يحدث. مما قرأته، لا يوجد ما يشير إلى أن هذا البديل أكثر ضراوة ومن المرجح أن يُدخل المستشفى أو يقتل الناس".

وتوقعت الدكتورة أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة ساسكاتشوان في كندا، أنه لن تكون هناك "تغييرات كبيرة'' في عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد بشدة بسبب XBB.1.5.

وأضافت: "XBB.1.5 ليس بطريقة سحرية مشحونا للدخول في انقراضنا. إنه تقدم تطوري آخر - وهو ما تفعله الفيروسات - وهو تقدم يمكننا مواجهته".