شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة السورية للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين دمشق وبغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مدير عام السورية للطيران المهندس عبيدة جبرائيل -في تصريح اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء السورية"سانا"- إن بغداد من المحطات المهمة في خارطة عمل الخطوط الجوية السورية، وهي ضمن المحطات التي سبق وكان التشغيل عليها مستمراً، موضحا أنه في ضوء الطلب المتزايد والجدوى الاقتصادية والتخديمية اليوم سيتم تخديم حركة المسافرين عليها ذهاباً وإياباً عبر مطار دمشق الدولي.

وأشار جبرائيل إلى أنه بعد عامين من التوقف يأتي استئناف التشغيل بسبب تحسن القدرة التشغيلية للرحلات الجوية، وزيادة الطلب على السفر بين سوريا والعراق.