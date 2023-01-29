شكرا لقرائتكم خبر عن 115 مستوطنا يقتحمون الأقصى واعتقال 7 مواطنين من القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 115 مستوطنا ، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستطونين أقتحموا المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بعد أن داهمت منازلهم في أنحاء متفرقة من مدينة القدس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ،إن مستوطنين، أحرقوا منزلا ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، بالإضافة لحدوث 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة، وفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام جبل المكبر وشرعت بهدم منزل جنوب شرق القدس المحتلة.