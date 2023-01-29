شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم البديوى أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بيانا بتعيين جاسم محمد البديوى، أمينا عاما للمجلس خلفا للدكتور نايف الحجرف.

ورحب الحجرف بجاسم محمد البديوي، مهنئا إياه بتولي مهام الأمين العام لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من فبراير 2023، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه لقيادة دفة العمل في الأمانة العامة، والعمل على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، وبما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.

وأشاد الحجرف بالمسيرة الدبلوماسية الكبيرة لجاسم البديوي، قائلاً إنها "ستساهم بلا شك في تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية الدولية، والحفاظ على مكاسب المجلس التي تحققت والعمل نحو مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة دوله الأعضاء وأبناء مجلس التعاون".

وجاسم البديوي، من مواليد 22 فبراير 1968.

وحصل على درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد - إنجلترا في عام 1993، وبكالوريوس إعلام من جامعة يوتا - الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1991.

وشغل عدة مناصب دبلوماسية منها: سفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 2022 - 2023م، وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خلال الفترة 2017 - 2022.

كما كان رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 2017 - 2022، ورئيس بعثة دولة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الفترة 2016 – 2022، وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا خلال الفترة 2016 - 2022، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا خلال الفترة 2013 - 2016