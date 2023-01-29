شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بالجامعة العربية لممثلى المؤسسات البحثية العلمية بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُظمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، ورشة العمل التكوينية لبرنامج الاتحاد الأوروبي (Europe Horizon - الأفق الأوروبي)، بالتعاون بين اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلي المؤسسات البحثية بالدول العربية.

وقال الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبدالمجيد بن عمارة، إن هذه الورشة - التي تعد الأولى من نوعها - ستكون الخطوة الأولى لإطلاق شراكة استراتيجية بمستوى عالٍ بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية على غرار الشراكات التي أسسها الاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية وقارة آسيا ومنطقة.

وأضاف أن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية أحد منظمات العمل العربي المشترك بجامعة الدول العربية وعضو بلجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، يعمل على توثيق عرى التعاون بين مؤسسات البحث العلمي العربية ويضم في عضويته جميع الدول العربية ممثلة بالقائمين على البحث العلمي في كل منها.

وأوضح أن الاتحاد يسعى لقيام شراكة فعلية مع الاتحاد الأوروبي لتخويل مشروعات بحثية بين الجانبين العربي والأوروبي للعمل على الأولويات المشتركة خاصة بمجالات المياه والغذاء والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، وفق ما أكدت عليه قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ والتي شددت على ضرورة اهتمام البحث العلمي بمجالات التغير المناخي.

وتابع: "أنه تأسيسًا على الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والابتكار التي أطلقتها جامعة الدول العربية، اعتمد مجلس الاتحاد خطته التنفيذية للأعوام 2023 - 2024 أثناء انعقاد الدورة الـ44 لمجلس الاتحاد في ديسمبر 2022".

ولفت إلى أن الورشة تأتي تنفيذًا لأحد عناصر هذه الخطة، حيث تهدف إلى إرساء شراكة عربية أوروبية مبنية على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات بحيث تشمل التعاون في الموضوعات ذات لااهتمام المشترك مثل التغيرات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي الطاقة الصحة وغيرها.

من جهتها.. قالت المدير العام للبحوث والتطوير والابتكار والشراكات الدولية بمفوضية الاتحاد الأوروبي ماريا كريستينا روسو إن الهدف من هذه الورشة هو تعريف ممثلي المؤسسات البحثية بالدول العربية لخلق شبكة تعامل وتواصل بين الباحثين والمؤسسات البحثية والجامعات؛ للقيام بمشروعات بحثية.

وأضافت أن الورشة تركز على كيفية صياغة وكتابة المشروعات البحثية وتقديم الطلبات للاتحاد الأوروبي للحصول على التمويل

باعتبار أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة دولية تقدم تمويلًا بمجال البحث العلمي، وذلك في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.