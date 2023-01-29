شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة هيفاء أبو غزالة: الجامعة العربية تقدم مساعدة كبيرة لبرامج تعليم اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الجامعة العربية تساعد كثيراً من الدول غير العربية في برامج تعليم اللغة العربية.

وقالت أبو غزالة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن جامعة الدول العربية لديها دور كبير في مجال تعليم اللغة العربية، خارج العالم العربي وخاصة مع الدول الإفريقية ولدينا كثير من البرامج في هذا الصدد .

وأضافت أن هناك تعاوناً مستمراً من خلال بعثات جامعة الدول العربية في الخارج لتعليم للغة الغربية، مشيرة في هذا الصدد لدور هذه البرامج أيضاً في العديد من دول أمريكا اللاتنية، حيث يوجد جاليات عربية هناك .

وأكدت اهتمام جامعة الدول العربية بالحفاظ على اللغة العربية والهوية العربية للجاليات العربية في الخارج ،ولذا أطلقت مؤخراً أول تعاون مع منظمة مجتمع مدني من خارج الدول العربية وهي منظمة معنية بالمهاجرين العرب في كندا، مبدية استعداد الجامعة العربية للتعاون مع مزيد من هذه المنظمات لخدمة المغتربين العرب .