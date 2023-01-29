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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكتشف فريق من الباحثين الأمريكين أن العمليات الجراحية لتخفيض الوزن تقلل من خطر الموت بسبب السرطان وداء السكري بنسبة 43 و72 بالمئة على التوالي.

باحثون: تخفيض الوزن جراحيا يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان والسكري



وتشير مجلة Obesity إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 22 الف شخص يعانون من السمنة، خلال أعوام 1982 - 2018، حيث خضع بعضهم لعملية جراحية لتخفيض الوزن. واتضح أن هذه العمليات ساعدت على تخفيض خطر الموت المبكر لأي سبب بنسبة 16 بالمئة مقارنة بالأشخاص الذين لم يخضعوا لمثل هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك انخفض عندهم خطر الموت بسبب الأورام السرطانية والمضاعفات المرتبطة بداء السكري.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يلقي الضوء على أهمية وفائدة العمليات الجراحية لتخفيض الوزن. لذلك يخططون لإجراء دراسات إضافية لتحديد آلية هذا التأثير، وعلى اساسها تشكيل طرق واتجاهات جديدة للعلاج.

هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الدهون في جسمك: الدهون الأساسية ودهون ما تحت الجلد والدهون الحشوية.

وفي حين أن الدهون تحت الجلد هي المادة الهشة التي يمكنك قرصها بأصابعك، فإن الدهون الحشوية مخفية في أعماق تجويف البطن. وهذا الموقف الصعب يجعله قنبلة موقوتة، ويزيد من خطر تعرضك لمشاكل صحية مختلفة، بدءا من مرض السكري وانتهاء بأمراض القلب.

ولحسن الحظ، يمكن أن يساعد مشروب واحد شهير في القضاء عليه.

فوفقا لبحث نُشر في مجلة Bioscience وBiotechnology وBiochemistry، فإن المشروب الذي قد يساعد في تقليل دهون البطن العنيدة هو الخل.

وعلى الرغم من أن الخل قد يكون له تأثير حامض، إلا أنه مرتبط بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية - ليس أقل من انخفاض مستويات الكوليسترول وفقدان الوزن، فالخل هو عنصر أساسي في كل خزانة مطبخ، وهو ببساطة مزيج من حمض الأسيتيك والماء، المصنوع من خلال التخمير.

وعندما يتعلق الأمر بالدهون الحشوية، يبدو أن الجزء الفعال من المشروب هو حمض الأسيتيك.



وسبق أن ثبت أن هذا المكون "يمنع تراكم الدهون في الجسم" في النماذج الحيوانية.

لذلك، قررت هذه الدراسة اختبارها، من خلال النظر إلى المشاركين "البدينين" مقسمين إلى ثلاث مجموعات بناء على مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر. وغالبا ما يكون محيط الخصر مؤشرا على ارتفاع مستويات الدهون الحشوية. وبسبب موقع هذا النوع من الدهون، لا توجد أدلة بصرية كثيرة يمكن أن تكشفها.

وتم إعطاء الأشخاص الخاضعين للدراسة 500 مليلتر من مشروب يحتوي إما على 15 مليلترا من الخل أو 30 مليلترا أو دون خل على الإطلاق.

وبعد اتباع نظام الشراب هذا لمدة 12 أسبوعا، لاحظ الباحثون انخفاض الدهون الحشوية "بشكل ملحوظ" في مجموعتي الخل.

كما لاحظوا انخفاضا في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى المشاركين، وقد نال نوع معين من الخل الكثير من الثناء عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن - خل التفاح.

ويوضح أن هذا الخل يمكن أن يساعد في إبطاء امتصاص النشويات في الطعام. وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من شهيتك.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا لإنقاص الوزن مكملا بالمشروب كانوا قادرين على إنقاص المزيد من الوزن.

ومع ذلك، خلصت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن "خل عصير التفاح ربما لن يساعد أي شخص على إنقاص وزنه، ولكنه قد يساعد أولئك الذين يعانون من مستويات السكر في الدم أو الكوليسترول".

في الواقع، شهد المشاركون الذين تناولوا خل التفاح انخفاضا بنسبة 13% في إجمالي الكوليسترول لديهم.

كان هذا "مثيرا للإعجاب بشكل خاص" لأن المتطوعين كانوا جميعا يتمتعون بصحة جيدة في البداية، مع مستويات طبيعية من الكوليسترول.

ويرجى الحذر من استخدام أي منتج قبل استشارة الطبيب المختص.

يُعرف أن الأشعة فوق البنفسجية (UV) تسبب سرطان الجلد عند التعرض الشديد لها، ومع ذلك أجري القليل جدا من أبحاث السلامة على المصابيح المستخدمة في تجفيف طلاء الأظافر في صالونات التجميل.

وكشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييغو وجامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة، عن أدلة على الضرر الذي قد يسببه مصدر الإشعاع هذا في أيدينا.

وتبدو مجففات طلاء الأظافر LED مثل أسرّة تسمير صغيرة ليديك. وتستخدم ضوء الأشعة فوق البنفسجية لعلاج وتجفيف بعض أنواع طلاء الأظافر بسرعة ونظافة.

وتأتي اللمبة الموجودة في مجفف طلاء الأظافر LED أقل كثافة ولها طيف مختلف من الأشعة فوق البنفسجية، لكن الأشعة القليلة التي تصدرها لا تزال تخترق الجلد بسهولة مع نتائج غير معروفة.

وبينما أظهرت الدراسات السابقة ارتباطا ضئيلا أو معدوما بين آلات تجفيف الأظافر وسرطان الجلد على مستوى السكان، أظهرت دراسة جديدة على الجانب الجزيئي للأشياء بعض النتائج المقلقة.

ويقول المهندس الحيوي والمعد الرئيسي لودميل ألكساندروف، قبل الدراسة "لم يكن هناك أي فهم جزيئي لما تفعله هذه الأجهزة بالخلايا البشرية".

وتشير نتائج التجربة إلى أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية المنبعث من مصابيح الأظافر يمكن أن يتلف الحمض النووي لخلايا الإنسان والفئران بطرق مماثلة.

وعندما تم وضع أطباق بترية من الفئران والخلايا البشرية داخل مجفف طلاء أظافر لمدة جلستين مدة كل منهما 20 دقيقة (مفصولة بساعة استراحة)، مات نحو 20 إلى 30% من الخلايا.

وفي الوقت نفسه، قتلت 20 دقيقة من التعرض يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية ما يصل إلى 70% من الخلايا المكشوفة. وبالنسبة إلى جلسة تقليم أظافر واحدة، يضع الشخص أصابعه تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية لمدة 10 دقائق إجمالا. كان التعرض في الدراسة الحالية متطرفا بالمقارنة.

وأظهرت الخلايا التي بقيت بعد فترة التعرض الإجمالية علامات تلف الحمض النووي والطفرات المرتبطة بسرطان الجلد.

وفي حين أن هذه النتائج لا تقدم دليلا مباشرا على زيادة خطر الإصابة بالسرطان، إلا أنها تشير إلى وجود مستوى ملموس من المخاطر. ولا يزال يتعين تحديد عدد المرات التي يحتاج فيها شخص ما لزيارة صالون الأظافر لوضع نفسه في طريق الخطر.



ويدعو ألكسندروف وزملاؤه إلى إجراء دراسات وبائية طويلة الأمد لتقييم ما إذا كانت الآليات التي كشفها الاختبار تترجم إلى ضرر حقيقي.

وشعرت ماريا زيفاجوي، إحدى أعضاء مختبر ألكسندروف والمعدة الأولى للدراسة، بالقلق الشديد من النتائج.

وتقول زيفاجوي: "بمجرد أن رأيت تأثير الإشعاع المنبعث من جهاز تجفيف ملمع الهلام على موت الخلايا وأنه في الواقع يغير الخلايا حتى بعد جلسة واحدة مدتها 20 دقيقة، فوجئت".

وبالنسبة لها، فإن المخاطر المحتملة تفوق الفوائد. لكن هذا لا يعني أن كل شخص يحتاج إلى التوقف عن الحصول على طلاء أظافر الجل على الفور.

ويبدو أن خطر الإصابة بالسرطان على اليدين من مصابيح الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية منخفض جدا على مستوى السكان بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما. وقد فسر بعض الباحثين هذه النتائج على أنها تعني أن "طلاء الأظافر الهلامي ليس له مخاطر مسببة للسرطان".

لكن الخطر على الفرد هو شيء لم يرفضه علماء السرطان بعد.

ويقولون إن العملاء المهتمين يجب أن يستخدموا واقيا من الشمس قبل عمليات تقليم أظافرهم. إما هذا أو يجب أن يرتدوا قفازات بها فتحات للأصابع.

وحذرت طبيبة الأمراض الجلدية ميليسا بيليانغ من كليفلاند كلينك في عام 2021 من أن الأشخاص الذين يزورون صالون الأظافر بشكل متكرر سيواجهون على الأرجح مخاطر أكبر، إذا كانت موجودة.

وإذا كان شخص ما يذهب عدة مرات في السنة، فمن المحتمل ألا يكون لديه الكثير ليقلق بشأنه. أما إذا كانوا يذهبون مرة كل أسبوعين، فقد يكون ذلك سببا للقلق.

في عام 2009، أصيبت امرأتان بسرطان الجلد على أيديهما بعد أن كانتا بصحة جيدة، ثم خضعتا لعمليات تقليم الأظافر بشكل منتظم وليس لهما تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد. ودفعت دراستا الحالة الباحثين إلى مزيد من البحث في المخاطر الصحية لمجففات طلاء الأظافر.

وفي عام 2013، أكد الباحثون أن جرعة الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من مصابيح الأظافر فوق البنفسجية أقوى بمقدار 4.2 مرة من الشمس. واستنتجوا أن الكثافة العالية للتعرض تتطلب مزيدا من الدراسات.

وبينما يتم تسويق هذه المنتجات على أنها آمنة، فإن الحقيقة هي أنه تم إجراء القليل جدا من الأبحاث حول مخاطرها الصحية، ودراسات الحالة ليست كافية لإثبات السبب والنتيجة.

لكن الباحثين الذين عينتهم شركات اختبار المنتجات ردوا بالقول إنه لا يوجد "سبب يدعو للقلق العام". وجادلوا بأن جرعة ضوء الأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في جلسة طلاء أظافر واحدة لا داعي للقلق منها في المخطط الكبير للأشياء.

وصمد معدو ورقة 2013 البحثية بحزم. وأشاروا في دحضهم المنشور إلى أنهم، على عكس الباحثين الآخرين، ليس لديهم تضارب في المصالح ويريدون فقط معرفة الحقيقة.