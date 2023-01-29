شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة بالسودان يتوجه إلى إنجمينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى العاصمة التشادية إنجمينا، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا .

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي، في بيان اليوم، إن رئيس مجلس السيادة، سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس الفترة الإنتقالية بجمهورية تشاد ،الفريق محمد إدريس ديبي، تتعلق بآفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين الخرطوم وإنجمينا.

ويرافق رئيس مجلس السيادة، السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف و الفريق أول أحمد ابراهيم علي مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة واللواء ركن محمد علي أحمد صبير رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية .