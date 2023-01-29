شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة صومالية تصدر حكما ضد 3 من شيوخ العشائر بتهمة التعامل مع مليشيات إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة الصومالية العقيد حسن علي نور شوتي، أن المحكمة أصدرت اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 5 أعوام على ثلاثة من شيوخ العشائر بتهمة التعامل مع مليشيات الخوارج الإرهابية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن القوات الأمنية كانت قد اعتقلت في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي المتهمين الثلاثة عندما ذهبو إلى مدينة حررطيري المحررة للتعامل مع جماعة محظورة، حيث انتهكوا قانونا أصدرته الحكومة يقضي بعدم التعامل مع الإرهاب.