شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية.. والمستوطنون يواصلون الاعتداء على منازلهم ومركباتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة؛ من بينهم سبعة من مدينة القدس المحتلة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم الوحشية على ممتلكات الفلسطينيين وحرق منازلهم ومركباتهم وإتلاف محاصيلهم الزراعية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلا من: جهاد هاني أبو هنية، وقصي أحمد داري، وعدي أحمد داري، ومحمد علي داري، ورامي ناصر محيسن، ومحمد صهيب عطون، وحذيفة إياد عطون، بعد أن داهمت منازلهم في أنحاء متفرقة من مدينة القدس.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، منزلا في بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قد أقر، مساء أمس، إغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" في القدس المحتلة الشهيد خيري علقم.

واستولت سلطات الاحتلال يوم أمس على منزل علقم، حيث قامت بإخلاء سكانه، واعتقال أفراد أسرته وأقاربه، وإغلاق جميع فتحات المنزل.

كما اقتلع مستوطنون، اليوم، 200 غرسة زيتون، في أراضي قرية عقربا ومجدل بني فاضل، جنوب نابلس.

وقال رئيس بلدية "عقربا" صلاح جابر إن المستوطنين بعدما احرقوا ست مركبات الليلة الماضية في مجدل بني فاضل، اقدموا على اقتلاع 200 غرسة زيتون تعود لمواطنة من القرية ، وأتلف مستوطنون، الليلة الماضية، محاصيل زراعية في بيوت بلاستيكية في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية من القرية إن المستوطنين أتلفوا محاصيل زراعية في دفيئات بلاستيكية مساحتها دونم ونصف الدونم، تعود للمزارعين جمال أبو العايدة، وإبراهيم حربي دراغمة.

يذكر أن المستوطنين أغلقوا الليلة الماضية، مفترقات عدة في الأغوار الشمالية، واعتدوا على مركبات المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة واعتقلت الأسير المحرر راشد بشار عيسى زعاقيق (22 عاما)، بعد ان داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوات الاحتلال، قد أفرجت قبل شهرين عن الشاب زعاقيق عقب اعتقاله لمدة عامين.

كما أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، منزلا ومركبة، في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وقال المواطن عوض أبو سمرة إن عددا من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال أغلقوا شارع السهل في البلدة، وقاموا بحرق مركبة، وامتد الحريق منها إلى المنزل المجاور الذي يعود للمواطن عودة شحادة جبارة، إضافة إلى تحطيم مركبة أخرى تعود لأحد المواطنين من قرية دوما جنوب نابلس، وتكسير منزل آخر يعود للمواطن سمير جمعة حزمة.

من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداء جنوب نابلس.

وأوضح دغلس أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما احرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.

وأشار إلى أن الاعتداءات تركزت في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

وحذر دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة، منوها إلى أن هناك مؤشرات على ازدياد وتيرة الهجمات، والقيام بأعمال ارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.