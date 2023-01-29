شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال قوي بمنطقة حدودية بين إيران وتركيا.. 3 قتلى ومئات المصابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 300، عندما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة حدودية بين تركيا وإيران، ليل السبت.

وأسفر الزلزال عن تدمير منازل في مدينة خوي عاصمة إقليم غرب أذربيجان الإيراني، حسبما أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية.

وقال مسؤول بخدمات الطوارئ الإيرانية للتلفزيون الرسمي، إن الثلوج تتساقط في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أنه سجل 5.9 درجة.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسية في إيران، وعانت البلاد عدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.