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ضبط 3 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية فى تونس

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القاهرة - سامية سيد - ألقت السلطات التونسية القبض على 3 أشخاص لانتمائهم لتنظيمات إرهابية. 

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان صحفي السبت - أن دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس، تمكنت من ضبط زوجين، منتميين إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات.

 

وأوضح المتحدث أن دورية تابعة للحرس الوطني قبضت على شخص، أبلغت وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، بانتمائه إلى تنظيم إرهابي.

 

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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