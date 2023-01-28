شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى قرب بلدة يعبد جنوب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم /السبت/، عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي، قرب بلدة يعبد، جنوب غرب جنين الفلسطينية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان وزارة الصحة، أن شابا من بلدة يعبد الفلسطينية أصيب بالرصاص الحي في القدم قرب حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب جنين، ووصل لمستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة، وتم بتر جزء من قدمه.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة لتنفيذ عملية دهس على مفترق زعترة شمالى رام الله وتحييد المنفذ دون وقوع إصابات، بحسب سكاى نيوز، مضيفة أن الجيش الإسرائيلى أعلن إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية لا تبحث عن التصعيد لكننا جاهزون لأى سيناريو، وأكد نتنياهو بحسب سكاى نيوز إن القوات الإسرائيلية ستقوم بإغلاق بيوت منفذي العمليات وهدمها من خلال إجراءات سريعة.

وأضاف نتنياهو أن الرد الإسرائيلي على هجوم القدس سيكون سريعا ودقيقا ومركزا.