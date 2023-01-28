شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: عملية إطلاق نار قرب مطعم في الأغوار دون وقوع إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم عن عملية إطلاق نار قرب مطعم في الأغوار دون وقوع إصابات، بحسب سكاى نيوز.

وأفادت الشبكة بأن مستوطنون قاموا بإحراق سيارات مواطنين فلسطينيين فى بلدتي عقربا و مجدل بني فاضل جنوب شرقي نابلس، ردا على عمليات إطلاق النار بالقدس، مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم /السبت/، القبض على 42 فلسطينيا في إطار التحقيق في هجوم إطلاق النار في كنيس يهودى بشرق القدس، أمس /الجمعة/.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية - في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إلى أنها أجرت مداهمات ليلية في قرية منفذ العملية الفلسطيني، ما نتج عن القبض على 42 آخرين من أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه.

وأضافت الشرطة أن المحققين سينظرون ويدرسون في أي علاقة محتملة بين منفذ العملية وأقربائه وأصدقائه بحثا عن أي تورط محتمل في هجوم القدس.

من ناحية أخرى، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في منطقة سلوان بالقدس المحتلة هو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مشيرة إلى أنه مازال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وذلك بعد أن قالت إنه تم تحييده.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

على الفور استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحيط المنطقة، وأغلقت منفذ سلوان وحلق الطيران في سماء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عقب عملية إطلاق النار.