شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم /السبت/ بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، قرب بلدة مجدل بنى فاضل، جنوب نابلس.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال والمستوطنين، في بلدة مجدل بني فاضل، عقب تصدي الأهالي لمستوطنين نصبوا خيما و"كرفانات" في أراضي البلدة.



وأضاف دغلس أن قوات الاحتلال استهدفت الشبان بالرصاص وقنابل الغاز؛ ما أدى الى إصابة أحدهم بقنبلة غاز بشكل مباشر والعشرات بحالات اختناق.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص.