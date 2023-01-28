شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة اليمنى يشيد بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات هجمات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمى اليوم/ السبت/ بمواقف السعودية والإمارات للحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وأكد العليمي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - حرص المجلس والحكومة على الوفاء بتعهداتهما المعلنة للشعب اليمني، بما في ذلك العمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، والاقتصادية والخدمية، وتعزيز حضور اليمن في محيطه الإقليمي والدولي على كافة المستويات.



وأشار العليمي إلى ما سيشهده هذا العام من تدخلات حيوية في مختلف المجالات تشمل افتتاح ووضع حجر أساس العديد من المشروعات الخدمية والإنمائية بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.