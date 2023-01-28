شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية: القبض على 8 إرهابيين خطرين في 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت القبض على 8 إرهابيين خطرين في 5 محافظات.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (الأنبار وميسان ونينوى وصلاح الدين وبابل)".

وأوضحت المديرية أنه تم إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الموصل وهيت والمسيب والمجر الكبير والشرقاط، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية.