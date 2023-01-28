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الاستخبارات العراقية: القبض على 8 إرهابيين خطرين في 5 محافظات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم السبت القبض على 8 إرهابيين خطرين في 5 محافظات.

وذكرت المديرية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (الأنبار وميسان ونينوى وصلاح الدين وبابل)".

وأوضحت المديرية أنه تم إلقاء القبض على 8 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء الموصل وهيت والمسيب والمجر الكبير والشرقاط، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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