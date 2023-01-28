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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيق Zoom الشهير للتواصل عبر الفيديو سيحصل على ميزات مفيدة للكثير من مستخدميه.

تطبيق Zoom يحصل على ميزات جديدة (التفاصيل الكاملة)

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة القائمة على التطبيق فإن "تطبيق Zoom سيحصل على روبوت برمجي جديد Virtual Agent، صمم ليكون قادرا على التفاعل مع المستخدمين ورسائلهم، ومساعدة الشركات والمؤسسات عل توفير خدمة العملاء، وتقليل الحاجة للعنصر البشري للرد على العملاء".

وأشارت الشركة إلى أن الروبوت البرمجي الجديد مجهّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها، والتي تمكّنه من التعلّم بشكل مستمر لتتطور قدراته في التعامل مع المعلومات التي يتلقاها.



وأوضحت الشركة أن Virtual Agent سيكون قابلا للدمج في العديد من خدمات الدرشات الحية عبر تطبيقها، وسيصبح مدمجا مع خدمات Zoom Contact Center وCRM.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Zoom كانت قد استحوذت العام الماضي على شركة Solvvy التي تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأعلنت إنه ا ستستفيد من التقنيات التي تطورها الأخيرة في تحسين قدرات تطبيق Zoom بهدف اجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيقيات Zoom و"إنستغرام "ستحصل على ميزات وتعديلات مميزة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو سيوفر لمستخدميه رموزا تفاعلية جديدة لجعل المكالمات أكثر متعة، إذ يمكن للمتصلين أثناء المكالمة استبدال وجوههم بوجوه تفاعلية كوجه قطة أو أرنب أو ثعلب.

وتشبه رموز Animojis الجديدة في Zoom رموز Memojis التفاعلية من آبل بعض الشيء، وستتوفر نسخ تطبيق Zoom مخصصة للعمل مع أنظمة أندرويد وiOS، وmacOS وWindows.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم استعمال نسخة التطبيق 5.10.0 أو النسخ الاحدث، وتسجيل الدخول إلى التطبيق، وأثناء المكالمة الفيديو يمكنه إيقاف الفيديو، ومن ثم اختيار الوجه التفاعلي الذي يريده.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستغرام" ستدخل تعديلات على تطبيقها المخصص للأجهزة المحمولة قريبا، إذ ستزيل علامة التبويب الخاصة بالتسوق (Shop) من شريط التطبيق الرئيسي أسفل الشاشة، وستحل محلها علامة (Reels) الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة، كما ستضاف إلى التطبيق بعض الميزات التي تساعد المستخدم على التحكم بواجهات الاستخدام بشكل يجعلها أكثر سلاسة في الاستعمال.