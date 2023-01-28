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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ابتكر باحثون من إيطاليا مركبات جديدة عديمة الرائحة للحماية من لدغات البعوض يستمر مفعولها ثماني ساعات، وأكثر فعالية من المستخدمة حاليا وأقل تهييجا للعينين والجلد.

باحثون يبتكرون مادة جديدة تحمي من البعوض 8 ساعات



وتشير مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry، إلى أن مركبات الحماية من البعوض هي سلاح للوقاية من هجمات البعوض المزعجة التي لا تسمح بالاسترخاء حتى في الهواء الطلق. والبعوض بالإضافة إلى كل إزعاجاته، هو أحد أخطر ناقل للأمراض في العالم.



يستخدم في صناعة المواد الطاردة للبعوض مركب ثنائي إيثيل تولومايد (DEET) الذي اكتشف في أربعينيات القرن الماضي. هذا المركب يمنع البعوض والحشرات الأخرى من شم رائحة الإنسان. ولكن له رائحة مثيرة للاشمئزاز، كما ان مفعوله لا يستمر أكثر من ساعتين. وتركيزه العالي يهيج الجلد والعيون والرئتين.

وقد تمكن باحثون من جامعتي بيزا وفلورنسا في إيطاليا من ابتكار صيغ جديدة واعدة. والمركبات الجديدة هي أشكال مختلفة من مركب الهيدروكسيل اسيتات الدَوري (Cyclic Hydroxyacetate)، واتضح للباحثين بعد دراسة خصائصها الكيميائية أنها ذات فعالية عالية في طرد البعوض ولفترة ثماني ساعات.

وبالإضافة إلى ذلك هذه المركبات عديمة الرائحة أو لها رائحة لطيفة، وتذوب بسهولة في الماء. وإن سمية هذه المركبات تعادل أو أقل من سمية (DEET).

أعلنت جامعة ميريلاند الأمريكية، أن العلماء ابتكروا فطرا معدلا وراثيا تمكنوا بواسطته من قتل 99 % من بعوض الملاريا، خلال تجربة أجروها بالتعاون مع معهد IRSS للبحوث في بوركينا فاسو.

ووفقا لمعطيات منظمة الصحة العالمية تصيب الملاريا مئات الملايين من البشر في العالم، وتقضي على حياة أكثر من 400 ألف شخص سنويا. ونظرا لاستخدام المواد الكيميائية الخاصة بمكافحة هذا البعوض، على مدى عشرات السنين، جعل عدة سلالات منه لا تتأثر بمفعول هذه المواد.

ويشير بيان الجامعة إلى أن الفطر المعدل وراثيا على المستوى الجيني، باستخدام سم العنكبوت الأسترالي قضى خلال 45 يوما على بعوض الملاريا في قرية اصطناعية في بوركينا-فاسو مساحتها 600 متر مربع. استخدمت في هذه التجربة 1500 بعوضة منها 1000 ذكور و500 إناث التي تنقل الملاريا إلى الإنسان، وقد قضى الفطر المعدل وراثيا خلال 45 يوما على معظمها ولم يبق منها سوى 13 بعوضة من الذكور فقط. لقد عدل العلماء هذا الفطر الموجود في الطبيعة، بحيث أصبح يقضي على اتلك الحشرات قبل تكاثرها. وكل ما احتاجه العلماء في هذه التجربة كان قطعة قماش قطني سوداء اللون مشبعة بالفطر.

ويعتقد العلماء أن الفطر المعدل لا يؤثر في الحشرات المفيدة مثل النحل، بل بالبعوض فقط.