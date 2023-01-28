شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يكشف هوية منفذ إطلاق النار بسلوان: "عمره 13 عاما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في منطقة سلوان بالقدس المحتلة هو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مشيرة إلى أنه مازال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وذلك بعد أن قالت إنه تم تحييده.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

على الفور استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحيط المنطقة، وأغلقت منفذ سلوان وحلق الطيران في سماء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عقب عملية إطلاق النار.