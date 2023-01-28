شكرا لقرائتكم خبر عن وام: الإمارات تدين حادث إطلاق النار وقع بالقرب من كنيس فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات بشدة حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من كنيس في القدس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها للحكومة الإسرائيلية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.