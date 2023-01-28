شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس بعد حادث إطلاق النار بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ضرورة التحلى بأقصى درجات ضبط النفس بعد حادث إطلاق النار بالقدس، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، مساء يوم الجمعة، النفير العام والعسكري في صفوف مقاتليها، كما أعلنت بدء الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في كل أراضي فلسطين، بحسب "روسيا اليوم".

وعلّقت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح"، على عملية إطلاق النار التى استهدفت مجموعة من المستوطنين فى شمال مدينة القدس وأدت لمصرع 10إسرائيليين على الأقل وإصابة عدد آخر.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن منفذ هجوم القدس يدعى علقم خيرى من مخيم شعفاط، حسبما نقلت شبكة العربية، وأشارت القناة إلى أن منفذ الهجوم حاول الهروب بسيارة بعد اطلاقه النار على مستوطنين فى كنيس شمالي القدس.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وأبلغت نجمة داود الحمراء "أنه في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار على كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا.

وذكر الإعلام العبري أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.