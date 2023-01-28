شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة عام 1950.. ميلاد الملك حمد بن عيسى عاهل البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم، ولد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة (28 يناير 1950)، ملك مملكة البحرين، وهو أكبر أبناء أمير دولة البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أصبح أميرًا على البحرين فى 6 مارس 1999، وملكاً عليها فى 14 فبراير 2002.

نبذه عن حياة الملك

ولد حمد بن عيسى آل خليفة في 28 يناير 1950 بمنطقة الرفاع في البحرين. والداه هما عيسى بن سلمان آل خليفة، ووالدته حصة بنت سلمان آل خليفة. بعد تخرجه من مدرسة المنامة الثانوية في البحرين، ذهب حمد إلى إنجلترا للالتحاق بكلية أبلغارث في غودالمينغ بمقاطعة سري، قبل أن يأخذ مكانًا في مدرسة ليس في كامبريدج. ثم خضع حمد لدورة عسكرية مع الجيش البريطاني في كلية مونز الحربية في ألدرشوت في هامبشاير وتخرج في سبتمبر 1968، وبعد أربع سنوات، في يونيو 1972، التحق حمد بكلية القيادة ورئاسة الأركان في فورت ليفينوورث في كانساس، وتخرج في يونيو التالي بشهادة في قيادة الأركان.

ولاية العهد

أصبح وليا للعهد في 27 يونيو 1964، فى سن مبكرة عندما كان في الرابعة عشرة من عمره فأصبح بذلك الرجل الثاني في سلم الحكم في البحرين بعد والده الشيخ عيسى.

من أعماله أثناء توليه ولاية العهد

في عام 1975 تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأبدى خلال توليه المنصب اهتمامًا بتأريخ أصول سلالات الخيول العربية في البحرين، وشهدت تلك الرياضة في عهده طفرة ملحوظة. وانتقلت اهتماماته بعد ذلك من دراسة تاريخ الخيل وتوثيقها إلى دراسة تاريخ الشعب البحريني، فأنشأ مركز لتجميع الوثائق البحرينية ونشط في ذلك، فكان يبذل جهدًا في الحصول على تلك الوثائق وتجميعها من الدول التي كانت لها علاقات تاريخية مع البحرين، واهتم اهتمامًا خاصًا بوثائق أجداده العتوب، ونشر ذلك تباعًا في مجلة خاصة أسماها الوثيقة.

توليه الحكم

في يوم السبت 6 مارس 1999 توفي أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وعقد مجلس الوزراء البحريني في نفس اليوم جلسة استثنائية نعى فيها الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة ونودي بولي العهد الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة أميراً للبلاد، وقد قال في تلك الجلسة إنه سيسير على نهج الأمير الراحل في خدمة الوطن. وفي 14 فبراير 2002 تغير مسمى أمير دولة البحرين الى ملك مملكة البحرين وتغير مسمى دولة البحرين إلى مملكة البحرين.