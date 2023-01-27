شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس ردا على عملية اطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم مخيم شعفاط شمال شرقى القدس ردا على عملية إطلاق النار بالقدس والتى أدت لمقتل 10 إسرائيليين حتى الان و10 مصابين، حسبما ذكرت سكاى نيوزعربية، وأدانت الولايات المتحدة الهجوم، حيث قالت وزارة الخارجية فى بيان "ندين "الهجوم المروع" فى القدس الشرقية، وذكرت أنها لا تتوقع تغييرا فى زيارة الوزير أنتوني بلينكن إلى إسرائيل حتى الآن.

ومن المقررأن يقوم بلينكن بزيارة إلى إسرائيل في إطار جهود أمريكية لنزع فتيل التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينين، وقبل هجوم القدس بساعات، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين،

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى، جون كيربي، للصحفيين إن الولايات المتحدة: "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضا من الصواريخ التي تم إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة"، وفق "فرانس برس".

وشن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ مصدرها القطاع.

وأتى ذلك بعد عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هي الأكثر دموية منذ أعوام، إذ قتل 9 فلسطينيين، بينهم مسنة في هجوم استهدف مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وقتل الـ10 برصاص إسرائيلي قرب رام الله.

وردا على الهجوم الإسرائيلي، قررت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأضاف كيربي :"نحن ندرك بالتأكيد التحديات التي تصادفها اسرائيل يوميا على الصعيد الأمني".