شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تدين حادث إطلاق النار بالقدس.. والشرطة الإسرائيلية: الهجوم خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأمريكية حادث إطلاق النار بمستوطنة فى القدس، بحسب سكاى نيوز، وأعلنت وزراة الخارجية الأمريكية أنه من غير المتوقع أن يتم أى تغيير فى زيارة الوزير بلينكن إلى إسرائيل حتى الآن بعد حادث إطلاق النار.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن على اتصال مباشر مع الإسرائيليين بعد هجوم القدس، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يتلقى تقييما أمنيا بعد عملية إطلاق النار شمالي القدس

بدوره، أعلن مفوض الشرطة الإسرائيلية اليوم أن هجوم القدس "خطير ومعقد" وهناك عدد كبير من القتلى، بحسب سكاى نيوز.

وبينت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

وأبلغت نجمة داود الحمراء "أنه في الساعة 8:16 مساء، ورد بلاغ عن إصابة عدد من الجرحى في إطلاق نار على كنيس يهودي في حي النبي يعقوب في القدس، مما أسفر عن وقوع إصابات على الفور".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت بكثافة في منطقة النبي يعقوب وبيت حنينا.

وذكر الإعلام العبري أن عملية القدس هي الهجوم الأكثر دموية مقارنة بالعمليات السابقة.