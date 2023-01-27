شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية، إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الجمعة - أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية خلسة، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قربة، القلعة الخصباء وفريانة، من إلقاء القبض على 12 شخصًا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ستجري في موعدها المقرر يوم الأحد المُقبل وأن كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية جاهزة.