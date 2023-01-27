شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية الصومالية: النضال لتحرير المناطق المتبقية سيستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد القوات البرية الصومالية اللواء محمد تهليل بيحي، أن النضال ضد العدو الإرهابي لتحرير المناطق المتبقية سيستمر حتي يتم القضاء على الإرهاب من كافة ربوع البلاد، مشيرا إلى الأولوية الآن هي تحرير تلك المناطق القليلة التي لاتزال تحت سيطرة فلول مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأن الباب مفتوح أمام الراغبين في الاستسلام.

جاء ذلك خلال تفقده وحدات من الجيش الصومالي في المناطق المحررة من الخوارج في مدينة "حررطيري" التابعة لإقليم "مدغ" وسط البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الجمعة.

وبعث قائد القوات البرية الصومالية، خلال زيارته التي تستهدف تفقد الصفوف الأمامية لقوات جيش بلاده، رسالة الى العناصر الذين تم تضليلهم من قبل قادة مليشيات الخوارج الإرهابية قائلا "إن الباب مفتوح أمام قيادات وعناصر مليشيات الخوارج الإرهابية الراغبين في الاستسلام وأن العفو ما زال ساريا".