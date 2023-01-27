شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة سوريا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، وارتكابها مجزرة مروعة هناك، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا إن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - وحكومتها تضيف هذه المجزرة إلى سجلها الحافل بأعمال العدوان والقتل وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وجددت الوزارة التأكيد على دعمها للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ونيلها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، مطالبة الدول الأعضاء في هذه المنظمة بالتحرك العاجل لوضع حد للجرائم والاعتداءات الإسرائيلية ومساءلة (إسرائيل) عنها، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الداعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وفي مقدمتها القرارات 242 و 338 و 497”.