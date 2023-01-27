شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الداعية "بانعمة" بعد 30 عاما من الشلل الرباعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتناقل عددٌ من مُحبيه أبرز مقاطعه الدعوية على الشبكات الاجتماعية، وكيف كان يخشى الموت قبل إدراك صيام رمضان، كما كان يُوصي كثيراً بالصلاة وبر الوالدين، وتجنُّب قطيعة الرحم، والتوبة من الذنوب والمعاصي.